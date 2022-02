Catania-Paganese, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida degli etnei

Agatino Santapaola

Catania-Paganese si gioca questa sera, martedì 22 febbraio alle ore 21 per la sfida di Serie C Girone C. Allo stadio Angelo Massimino i padroni di casa, reduci dalla seconda vittoria consecutiva cercheranno di confermarsi ancora una volta. Gli ospiti, invece, arrivano da un netto 3-0 subito ad opera del Monterosi.

Catania-Paganese, probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Montegaudo (Claiton), Lorenzini, Pinto (Zanchi); Simonetti, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. All: Baldini

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo (Konate); Zanini, Cretella (Tissone), Bensaja, Firenze, Brogni; Diop, Guadagni (Tommasini). All: Grassadonia

Dove vederla

La partita Catania-Paganese si giocherà come detto questa sera, martedì 22 febbraio. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21. La sfida non figura tra quelle per cui Sky assicurerà la diretta dunque gli utenti avranno altre modalità per seguirla live.

Il match tra gli uomini di Franco Baldini e di mister Grassadonia potrà essere visto solo su Eleven Sports collegandosi al sito dell’emittente. La gara sarà disponibile solo per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. Vi sarà l’opportunità di vederlo anche da dispositivo mobile scaricando gratuitamente la relativa applicazione di Eleven Sports da qualsiasi digital store.

Su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato, sarà possibile vedere la partita previo abbonamento. Una volta sottoscritto si potrà seguire la partita anche in tv. In questo caso bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione

Per chi si trovasse all’estero potrà usufruire del servizio offerto da 196 Sports per vedere il match.