Catania-Palermo è anche sfida in curva: striscioni e coreografie top

Ci siamo, è l'ora del derby. Nel weekend si gioca una delle partite più belle della storia del calcio: Catania-Palermo. Momento particolare per le due formazioni che vivono situazioni decisamente diverse, in campo e fuori. Padroni di casa alle prese con problemi societari e una classifica decisamente poco felice rispetto a quella dei rivali siciliani che possono vantare ben 12 punti in più in classifica. Eppure, come sempre, questa è una partita a sé.