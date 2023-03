Catania, Palermo: “Ho le idee chiare sul mio futuro”Catania News

Uno dei protagonisti del Catania della cavalcata verso la Serie C è Marco Palermo che col suo gol contro il Canicattì ha consentito al club rossazzurro di conquistare l’aritmetica promozione nel terzo campionato professionistico. Il centrocampista alla Gazzetta ha raccontato i retroscena di una stagione che fino a qui lo ha visto autore di sette reti. “Non ero mai riuscito ad arrivare a questa cifra in un campionato ufficiale – sottolinea alla Rosea – . Sono orgoglioso per averla centrata pur non avendo disputato quasi mai i 90 minuti per intero. Questo approccio mi ha comunque aiutato a vivere la stagione con più serenità e maggiore sicurezza nei miei mezzi. Da catanese non credo sia semplice spiegare gioie, emozioni, appartenenza e felicità. Sicuramente quando ero un ragazzino era il momento che sognavo. Pensavo fosse davvero un sogno. Solo Catania può regalarti questo fiume di gente allegra, unita solo dall’amore per il Catania. Non credo riuscirò mai a provare emozioni simili. Il mio futuro? Spero di restare a lungo, da catanese sarebbe un sogno partire dai dilettanti e riportare il Catania nelle categorie che merita”.