Catania-Palermo, la vigilia diventa uno show

Una partita-spettacolo con Nek, Ficarra e Picone, Corini, Sorrentino e tanti altri

Redazione ITASportPress

Uno show sul campo del Barbera che anticipa di un giorno il derby Catania-Palermo, unendo calcio e spettacolo in aiuto delle persone colpite dal nubifragio a Catania, con particolare attenzione al mercato della Pescheria, simbolo della città, fortemente danneggiato durante l’ultimo alluvione: è il Pre-Derby del Cuore, lo Show della Solidarietà completamente inedito, ideato dalla “Iena” Ismaele La Vardera e l’artista Roy Paci, in collaborazione con i club rosanero e rossazzurro, per raccogliere fondi a favore delle zone più colpite dall’emergenza metereologica.

Artisti e sportivi siciliani e non solo, da ogni parte d’Italia, si ritroveranno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo per una partita che ha già un vincitore: la Sicilia. Una partita, ma anche un vero e proprio spettacolo, con esibizioni dal vivo, interviste speciali e divertenti intermezzi direttamente dal campo di gioco. Insieme a Roy Paci ed Ismaele La Vardera, sono tanti gli artisti siciliani di fama nazionale che hanno subito sposato il progetto, che sarà aperto da con l’esibizione dal vivo di Nek. Altri artisti di fama nazionale stanno facendo di tutto per liberarsi ed unirsi allo show.

Tra i protagonisti, Ficarra e Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, Sasà Salvaggio, Lello Analfino, i Sansoni, Corrado Fortuna, ed ancora Matranga e Minafò e i 4 gusti di Sicilia Cabaret, Toti e Totino, Totó Schillaci, Mario Incudine, Luigi Mastroianni, Stefano Piazza, Massimo Minutella, Gli Shakalab, ma anche due “allenatori” d’eccezione come Tony Sperandeo per la formazione del Palermo e Salvo La Rosa per il Catania. Artisti che hanno aderito con grande generosità all’invito, dando disponibilità alla partecipazione, a titolo completamente gratuito.

Accanto a loro, anche alcune tra le indimenticate glorie del Palermo e del Catania: tra i confermati Eugenio Corini, Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Simone Barone, Christian Terlizzi, Marco Biagianti, Davide Baiocco, Peppe Mascara, Nicola Le Grottaglie, e tanti altri, pronti a far sognare ancora una volta i tifosi. Ma l’elenco degli ospiti è ancora adesso in fase di aggiornamento continuo e altri nomi amati dal grande pubblico si uniranno al progetto.

Dopo il gesto di solidarietà, raccontato da Ismaele durante un servizio de Le Iene che ha portato alcuni giocatori rosanero nel capoluogo etneo a dare una mano concreta alle persone in difficoltà proprio nei giorni di maggior bisogno durante l’alluvione, ecco dunque un evento che unisce due città, Palermo e Catania, storiche rivali sul campo ma unite e vicine nel lanciare un ulteriore messaggio di sostegno e vicinanza.

I biglietti saranno disponibili dal pomeriggio di lunedì 22 novembre in vendita su Vivaticket.com: l’intero ricavato sarà destinato al ripristino e restyling dello storico mercato della Pescheria, fortemente danneggiato nel corso degli allagamenti. La donazione sarà consegnata simbolicamente il giorno dopo a Catania in occasione della partita di Serie C tra Catania e Palermo.

La diretta dell’evento sarà trasmessa su TRM con copertura regionale e sui canali social dell’emittente.