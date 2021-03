Catania-Palermo, le formazioni ufficiali

Luci al Massimino per il derby di Sicilia dove a sfidarsi sono il Catania di mister Raffaele e il Palermo del neo allenatore Filippi. Un match che vale molto più di tre punti come sanno i due mister e i calciatori che scenderanno in campo. Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal 1′ al Massimino. Qualche novità importante si registra nei due schieramenti. Queste i 22 di partenza del sentito derby Catania-Palermo:

CATANIA (3-4-3): 32 Confente; 5 Silvestri (C.), 4 Giosa, 17 Sales; 26 Calapai, 23 Dall’Oglio, 6 Welbeck, 20 Pinto; 28 Golfo, 9 Sarao, 7 Russotto. Allenatore: Raffaele. A disposizione: 1 Santurro, 3 Claiton, 8 Rosaia, 10 Reginaldo, 11 Vrikkis, 13 Izco, 15 Maldonado, 16 Albertini, 19 Manneh, 30 Volpe, 33 Di Piazza.

PALERMO (3-4-3): 1 Pelagotti; 24 Somma, 5 Palazzi, 15 Marconi; 4 Accardi (C.), 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 10 Silipo, 17 Lucca, 7 Floriano. Allenatore: Filippi. A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova).

ASSISTENTI: Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo).

QUARTO UOMO: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Dove vedere il match in tv

La partita tra Catania e Palermo sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 257 del satellite). Ovviamente, la sfida del campionato di Serie C Girone C potrà essere vista anche su Eleven Sports, attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Catania-Palermo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.