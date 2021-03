Catania-Palermo sarà diretta dall’arbitro di Genova Marcenaro

Il derby Catania-Palermo di mercoledì 3 marzo allo stadio Massimino alle 20.30, gara valida per la 28a giornata del Girone C di Serie C, sarà diretto dall’arbitro Matteo Marcenaro di Genova. Il primo assistente sarà Marco Ceccon di Lovere, il secondo Cosimo Cataldo di Bergamo. Infine il quarto uomo designato sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Il fischietto ligure ha diretto in questo campionato Catania-Ternana 1-3. La partita tra Catania e Palermo sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 257 del satellite). Catania-Palermo potrà essere vista ovviamente anche su Eleven Sports, attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.