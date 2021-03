Catania-Palermo streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Catania-Palermo, il derby più importante e sentito. La Serie C si accende con la super sfida di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 20.30 per la 28^ giornata del campionato di Lega Pro Girone C. Rosanero fermi a quota 33 punti in classifica, meglio i padroni di casa etnei con ben 40 punti e grandi ambizioni.

Catania-Palermo, le probabili formazioni

Dopo aver annunciato i convocati per la partita, i due mister hanno sciolto quasi tutti i dubbi per la sfida. Queste le possibili formazioni di Catania-Palermo:

CATANIA (4-2-3-1): Confente; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto; Dall’Oglio, Welbeck; Russotto, Golfo, Manneh; Sarao.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti, Marconi, Crivello; Luperini, De Rose, Martin; Rauti, Lucca, Floriano.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Palermo si disputerà come detto oggi mercoledì 3 marzo 2021, nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20.30. L’arbitro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

La partita tra Catania e Palermo sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 257 del satellite). Ovviamente, la sfida del campionato di Serie C Girone C potrà essere vista anche su Eleven Sports, attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Catania-Palermo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.