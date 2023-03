Catania, Palermo: “Tanta emozione per questa promozione”

Il centrocampista del Catania Marco Palermo autore di un grande campionato, oggi ha segnato al Canicattì la terza rete. Il rossazzurro ai microfoni di Telecolor ha urlato la sua felicità dopo aver ottenuto sul campo la promozione aritmetica in Serie C: "Sono emozionato come non mai dopo un campionato sempre dominato. È giusto che i tifosi vogliamo la mia maglietta e ci goderemo la festa in serata a Catania. Mi mancano le parole per l'emozione ma sono felicissimo".