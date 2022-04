Catania, Pantanelli a ISP: “Sono certo che il club tornerà in alto. Tifosi feriti ma…”

L'ex portiere etneo ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Armando Pantanelli, ex portiere – tra le varie – di Catania, Inter e Cagliari.

“Personalmente mi dichiaro orgoglioso di aver lavorato nel Catania, club che amo e porterò sempre nel cuore, per quello che mi ha dato anche da calciatore. Rinasceremo e torneremo in alto”.

“L’importanza della piazza e il calore dei tifosi. Ora sono feriti, ma non devono perdersi d’animo. Il Catania risorgerà più forte di prima. Tutti gli anni di storia non verranno cancellati. In nessun modo”.