Catania, Paolucci a ISP: “C’è troppa incertezza. Non dimentichiamo un fattore…”

L'ex attaccante del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'ex attaccante del Catania Michele Paolucci è intervenuto ai microfoni di Itasportpress.it per analizzare il momento del club etneo.

“Più no che sì”.

Per quali motivi?

“State parlando con un tifosissimo del Catania. All’inizio era una piccola palla di neve che, gradualmente, si è trasformate in valanga e ha travolto tutto. Per fare le cose per bene ci vuole gente seria e preparata”.