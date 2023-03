Catania, Paolucci: “Dopo la festa viene sia il bello sia il difficile”

L'ex attaccante del Catania, Michele Paolucci ha condiviso il suo pensiero sul club etneo dopo la promozione in Serie C ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Il Catania è rinato e ovviamente l'ho seguito partita dopo partita. Faccio i complimenti a tutti, dalla società alla squadra. Ho sentito il mio amicone Marco Biagianti pochi giorni fa, in giacca e cravatta sta da Dio (ride, ndr). Si era creato un legame unico fra città e squadra. Il Catania è stato bravo e adesso viene sia il bello sia il difficile. Tutti si aspettano il doppio salto, ma non è scontato. Sono orgoglioso e felice per questa città incredibile".