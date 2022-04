Catania, Papu Gomez: “Club non meritava questo. Sento tristezza, amarezza e rabbia”

Un bel messaggio dell'ex calciatore rossazzurro

Il Catania è sempre nei pensieri del Papu Gomez che in maglia rossazzurra si è consacrato in Serie A. Il calciatore del Siviglia avendo saputo dell'esclusione del Catania dal campionato ha pubblicato su Instagram un foto contenente un messaggio per il popolo catanese. "Una città che mi ha accolto come un figlio. Una squadra che la chiamavano la piccola Barcellona, un figlio catanese e 3 anni pieni di emozioni. Sento tanta tristezza e amarezza ma soprattutto rabbia. perchè il Calcio Catania non merita questa realtà. Mi dispiace tanto e vi manda un grande in bocca al lupo per il futuro, augurando che sia un futuro migliore per tutto il popolo catanese. Per sempre un tifoso vostro".