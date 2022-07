Catania, Parisi: “A Grella è piaciuto l’impianto di Nesima”

Un messaggio su Facebook dell'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi dopo essere andato con il vice presidente del club etneo Vincenzo Grella nel campo di Nesima. "Un pomeriggio proficuo, insieme a Vincenzo Grella, accompagnato dai dirigenti Fabio Finocchiaro e Paolo Di Caro, per cominciare a valutare le possibili soluzioni per la sede degli allenamenti del “nuovo” Catania del Presidente Pelligra. Prima tappa, il rinnovato impianto di Nesima, con la buona impressione tratta dal vicepresidente del sodalizio etneo, sia sul manto erboso in sintetico di ultima generazione, sia sulle potenzialità dell’intera struttura, ormai prossima alla consegna dopo i lavori di ristrutturazione. Piccoli grandi passi, dialogo e collaborazione fattiva, ciascuno con il proprio ruolo e con l’unico obiettivo di partire con il piede giusto".