Catania, Parisi a ISP: “Investitori? Percepiamo segnali positivi. Con Gravina…”

L'assessore allo Sport del Comune di Catania fa il punto sui lavori di riqualificazione dello stadio e di nuovi acquirenti del club ai microfoni di Itasportpress

Qualcosa si muove per il nuovo Catania come spiega ai microfoni di Itasportpress.it, l'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi: "Percepiamo dei segnali positivi e incoraggianti per il nuovo club della Città di Catania. Capiremo nelle prossime settimane se l'interesse sarà concreto o meno ma siamo fiduciosi. Siamo in attesa di avere conferme".