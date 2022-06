Catania, Parisi: “Ecco perchè abbiamo scelto proposta di Pelligra”

L'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi ha parlato ai microfoni di Catanista spiegando quali sono stati i criteri seguiti per l'assegnazione del club calcistico della Città al gruppo dell'imprenditore australiano, Ross Pelligra: "Abbiamo rilevato nel business plan presentato dal gruppo Pelligra numeri importanti. E' giusto che la descrizione dettagliata venga fatta dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi ma quello che posso dire è che l'investimento Pelligra supera di molto quello degli altri proponenti. Le garanzie sono anche nelle opere previste per le infrastrutture. Il privato può fare meglio del pubblico nella gestione degli impianti sportivi e penso anche allo stadio Massimino. Intravediamo prospettive importanti per l nostro territorio ed è per questo che abbiamo scelto Pelligra. Bisogna ammettere che anche le altre proposte erano meritevoli, e vorrei ringraziare i quattro soggetti proponenti per aver dimostrato interesse per il Catania. Abbiamo svolto un buon lavoro senza fare proclami e alla fina siamo stati anche celeri. La conferenza stampa con Pelligra la stabiliremo nelle prossime ore. Stamattina ho chiamato la Figc regionale comunicando la decisione, poi i vertici del calcio faranno la loro valutazione ma siamo certi che seguiranno la nostra decisione".