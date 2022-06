Catania, Parisi: “Escludo preferenza di natura politica. Su ex soci SIGI…”

L'assessore allo Sport del Comune di Catania, ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La strana estate del Catania che dopo una stagione finita prima della conclusione causa il fallimento del club, attende adesso con ansia una nuova proprietà. Sullo sfondo voci sempre più insistenti di gruppi e investitori vicini allo sbarco a Catania. La prossima settimana è quella cruciale per il futuro del nuovo sodalizio rossazzurro visto che sabato 18 è il termine ultimo per presentare la proposta di manifestazione di interesse. L'assessore allo Sport, Sergio Parisi da giorni è molto ottimista e ritiene, come spiega ai microfoni di Itasportpress.it, che ci sarà l'arrivo di un serio investitore che possa far continuare la lunga tradizione calcistica della Città di Catania.

Il fermento si sente in città, ha trovato conferma la voce ricorrente di un solido investitore?

"Lo dico da giorni, c'è fermento e si percepisce che ci sono gruppi interessati a presentare l'offerta. Ma nessun incontro ufficiale è stato fatto e nessun investitore abbiamo sentito ma qualcuno ha telefonato per sapere qualcosa sull'avviso pubblico e abbiamo fornito informazioni"

Ha sentito il frontman di un gruppo interessato sia al Catania che al bando per il termovalorizzatore di Pantano d'Arci?

"Non ho sentito nessuno, ma conosco uno dei rappresentanti e so che sono intenzionati a presentare la manifestazione di interesse. Mi astengo da fare altre considerazioni visto che aspetto il 18 giugno per vedere se ci sarà la proposta"

C'era tanto scetticismo fino a pochi giorni fa, oggi sembra sia cambiato tutto. La scadenza si avvicina.

"Si è vero, in città c'era molto scetticismo ma io non sono mai stato pessimista. Prendere il Catania è una bella occasione e tra l'altro con uno stadio ristrutturato"

Ha avvertito il fermento di ex soci della SIGI pronti a farsi avanti per il Catania?

"Non so nulla, nessuno di loro mi ha avvicinato ma non c'è fermento in città di un ritorno a bordo degli ex soci della SIGI"

Assessore Parisi, si sussurra a Catania che la vostra decisione il 18 giugno, o giorni dopo, potrebbe essere politica e non meritocratica.

"Lo escludo categoricamente, non ci sarà nessuna proposta che avrà una preferenza di natura politica, ma solo meritocratica. Esamineremo le manifestazioni di interesse arrivate, speriamo siano tante, con il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi che non è l'ultimo arrivato essendo anche un ottimo commercialista. Ho sentito anche io voci maliziose su presunti favoritismi verso partiti di sinistra e destra, ma garantisco la massima trasparenza. Saremo figure istituzionali di garanzia, super partes. Tra l'altro sottolineo che sia il sottoscritto che Bonaccorsi siamo visti nell'immaginario collettivo come figure neutrali a livello politico".