Catania, Parisi: “Lavori Cibali c’è il bando. Bianco? Parole fuori luogo. Lui quello del ’93”

Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania, ai microfoni di Itasportpress.it, ha parlato dei tanti temi di attualità che ruotano attorno al mondo rossazzurro. "La prima novità riguarda lo stadio Massimino che finalmente potrà essere ristrutturato con i 6,5 milioni di euro stanziati per i lavori che riguardano il rifacimento di tribune, seggiolini, spogliatoi, terreno di gioco, tabellone, pista di atletica e il "Cibalino". Il bando è stato pubblicato e prevediamo che dopo l'aggiudicazioni di fine luglio si cominci. Abbiamo lavorato bene e i risultati sono arrivati. Per la manifestazione di interesse siamo ormai vicinissimi alla scadenza prevista per sabato 18. Ancora nessuna proposta ma sappiamo che nelle prossime ore arriveranno le pec di gruppi interessati. Vorrei ribadire ancora più con forza che l'amministrazione affiderà il Catania al gruppo o all'investitore che si dimostrerà serio, affidabile e con un progetto a lungo termine. A riguardo, il post dell'ex sindaco, Enzo Bianco lo trovo fuori luogo e fuori tempo massimo. Ma i catanesi hanno la memoria lunga e si ricordano bene cosa fece Bianco per il Calcio Catania nel 1993". L'assessore Parisi sicuramente fa riferimento alla nascita dell’Atletico Catania nel periodo in cui il Calcio Catania rischiava la radiazione, nonostante l’impegno di Angelo Massimino, nel tentativo di salvare una squadra destinata, per volere della FIGC, al fallimento.