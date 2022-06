Catania, Parisi: “L’interesse cresce e spuntano gruppi per il club. Su lavori stadio…”

L'assessore allo Sport ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Il mese di giugno è quello cruciale per il futuro del nuovo Catania. L'amministrazione comunale ha già presentato la manifestazione di interesse che ha una scadenza ben precisa per presentare la documentazione che è il 18 giugno. L'assessore allo Sport, Sergio Parisi è molto ottimista e ritiene, come spiega ai microfoni di Itasportpress.it, che ci sarà l'arrivo di un serio investitore che possa far continuare la lunga tradizione calcistica della Città di Catania. "C'è parecchio fermento e ci sono continue telefonate e richieste di informazioni. E' il momento giusto per rilanciare il nuovo Catania con un progetto serio e duraturo. Ci sono dei gruppi che si stanno muovendo e stanno valutando l'avviso pubblico che è stato apprezzato da più parti, significa che l'amministrazione comunale ha svolto un buon lavoro. Non ci siamo sbilanciati troppo ne abbiamo fatto clausole restrittive. E' stata fatta una manifestazione di interesse molto equilibrata. Lavori stadio? Manca poco per avviare l'intervento di restyling al Massimino. Ci serve qualche piccola autorizzazione ma siamo pronti col bando e se tutto va liscio si potrebbe partire per giugno". In merito all'interesse che riscontra Parisi, risulta anche alla nostra redazione che c'è parecchio fermento sia in Sicilia che in altre parti d'Italia per rilanciare il calcio a Catania. Qualcosa c'è anche all'estero e qualcuno sta prendendo in considerazione il progetto Catania.