Catania, Parisi: “Nessuna furbata, il club a chi sarà degno”

Un post sul proprio profilo Facebook dell'assessore allo Sport di Catania, Sergio Parisi pubblicato questa sera per far luce sulla questione della manifestazione di interesse dopo le ultime novità di questo pomeriggio: "Intervengo sui social sul tema calcistico perché ritengo che la serenità dell’ambiente debba prevalere su tutto. L’Amministrazione sceglierà, attraverso la manifestazione d’interesse, per il bene della Catania calcistica, affidando l’onore di calcare il prato del Massimino a chi se ne dimostrerà degno, per storia passata, presente cristallino e futuro da programmare a testa alta. A scanso di equivoci, non ci interessano soluzioni pasticciate, non ci interessa affatto “rubare” il calcio ad altri Comuni, non ci interessano le eventuali e non auspicabili furbate. Il futuro del calcio a Catania passa dalla capacità di dimostrare di avere i requisiti previsti dalla manifestazione d’interesse, senza scorciatoie o porte girevoli. Nulla di più, nulla di meno, nulla di diverso.