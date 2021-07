Catania, parte il ritiro estivo a Torre Del Grifo con gli ultimi arrivati

Oggi parte ufficialmente la nuova stagione del Catania calcio. Tutti i calciatori si presenteranno al raduno di Torre Del Grifo.

Oggi a Torre Del Grifo comincia ufficialmente il ritiro pre-campionato del Calcio Catania e si concluderà dopo il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22. Il tecnico della formazione etnea, Francesco Baldini ha diramato la lista di convocati per questi primi giorni di lavoro. In tale elenco sono presenti anche 4 giovani della primavera, i quali hanno ben figurato nella scorsa stagione. Al gruppo si unirà nelle prossime ore anche Ceccarelli che da oggi è ufficialmente un calciatore rossazzurro.