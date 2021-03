Catania, parte l’avventura Baldini tra dubbi e certezze. L’analisi

Mai più una resa del genere. È stato scandito da queste parole il «day after» del Catania che segue lo scivolone di Torre del Greco. Mai più una resa del genere. Lo avrà detto, probabilmente a muso duro, il nuovo allenatore Francesco Baldini al suo primo incontro con la squadra, se lo dicono tra loro gli stessi giocatori ed è, pure, il messaggio che arriva dalla società. Nicolosi, parecchio irritato, ha fatto «irruzione» nello spogliatoio dopo il ko con la Turris facendo capire a tutti che ha fatto sacrifici enormi per pagare gli stipendi. Che poi comunque è un dovere di ogni società e non certamente una manovra economica alla Mario Draghi per salvare l’Italia dal tracollo. Sulla questione pagamento stipendi non vogliamo entrarci per diversi motivi pur avendo capito tutto. Rileviamo solo che da New York Joe Tacopina ha informato la nostra redazione di essere stato la terza gamba del Catania facendo cifre e conti. Ci crediamo a Big Joe ma non andiamo oltre per rispetto della Sigi che ha giustamente rivendicato di aver pagato gli stipendi ai calciatori: questo quello che più conta e non indagare su questioni che con il calcio giocato hanno poco a che fare.

Stessa storia

Ai tifosi interessa maggiormente che la squadra etnea non abbia mai più una resa del genere, non perché non si possa perdere a Torre del Greco contro la Turris (che comunque in casa ha faticato sempre), ma per il modo in cui la sconfitta è arrivata. Con un crollo totale e inspiegabile nei primi 45’ ma anche dopo non si è vista la luce. Un black out che, tuttavia, non è il primo di cui il Catania resta vittima. Era già accaduto in tante altre occasioni negli ultimi anni, anche in alcune partite decisive. Un blocco psicologico che, di tanto in tanto, torna a manifestarsi e a rovinare i sogni di gloria dei rossazzurri. Ma non è solo una questione mentale. C’è, evidentemente, anche un problema fisico. Primi tempi sotto tono sono una costante come se la squadra entrasse in campo senza benzina. Un approccio non da Catania sicuramente.

Sarao triste

Su entrambi gli aspetti (quello mentale e quello fisico) il nuovo allenatore Francesco Baldini deve lavorare per voltare subito pagina e derubricare il k.o. di Torre del Greco ad un altro piccolo incidente di percorso. Ci sono però anche casi individuali di malessere che meritano una attenta riflessione da parte del tecnico che si spera possa dare la scossa. L’ex Trapani sulla panchina granata, numeri alla mano, ha fatto male ed è stato esonerato. Di lui si ricorda solo la vittoria contro lo Spezia in trasferta. Chissà dove era Vincenzo Italiano in quella circostanza. Baldini non conosce la Serie C e finora ha allenato le squadre giovanili non ottenendo risultati brillanti. A Torino pur godendo della stima di Federico Cherubini ‘Football Director’del club campione d’Italia che lo volle alla guida della Primavera, fece male. Ma nessuno vuol pensare che il Catania sia caduto dalla padella alla brace. C’è fiducia in Francesco Baldini uno che sul campo da calciatore ha giocato molte partite in A e in B con club importanti. D’accordo, allenare è un’altra cosa (Pirlo docet) ma prima di emettere giudizi affrettati sul suo operato è meglio vederlo al lavoro con il Catania. Tacopina che come ha detto a Itasportpress ha voluto Baldini per le 7 partite finali più eventuali playoff, crede in lui. Questo il comunicato del club etneo che ha ufficializzato il successore di Peppe Raffaele:

Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Francesco Baldini, nato a Massa il 14 marzo 1974.



Dopo gli esordi da tecnico alla guida delle formazioni Allievi Nazionali e Primavera del Bologna, nel 2015 ha condotto il Sestri Levante alla vittoria dei playoff di Serie D. Nelle stagioni successive, il debutto in Lega Pro con la Lucchese e un’altra affermazione nei playoff di Serie D, con l’Imolese. Nel 2017/18, la Roma Under 17 guidata da Francesco Baldini si laurea Campione d’Italia e vince la Supercoppa di categoria. In seguito, le esperienze con la squadra Primavera della Juventus, nel 2018/19, e con il Trapani in B nella prima parte della stagione 2019/20.

“È un tecnico giovane, molto preparato e determinato, lo accogliamo con grande fiducia – spiega l’amministratore unico Nico Le Mura – e siamo certi che saprà sfruttare la preziosa opportunità che gli viene concessa in una piazza prestigiosa: Catania merita il massimo, tenendo conto dell’enorme affetto e della sincera partecipazione emotiva di decine di migliaia di persone.

Si tratta di una scelta condivisa con Joe Tacopina, con il quale sono costantemente in contatto per calibrare ogni intervento sulla squadra e sulla società tenendo conto del preliminare, dei passaggi opportuni in vista del closing e della necessaria programmazione futura.

Al nuovo allenatore e all’intero staff tecnico della prima squadra rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”.