Catania, partitella finita 1-0. Intanto da TDG filtra ottimismo per il pagamento degli stipendi

Undicesimo giorno di duro lavoro per il Catania a Torre del Grifo in vista dei playoff che scatteranno già il 30 giugno. Lavoro impegnativo dietro la scrivania anche per il presidente del sodalizio etneo Gianluca Astorina che deve trovare i soldi per pagare gli emolumenti di gennaio e febbraio a squadra e dipendenti . Filtra un certo ottimismo da via Magenta nel pomeriggio nonostante Astorina sa che servono più di 220 mila euro entro fine mese per mantenere la parola data a inizio giugno a tutta la squadra che si allena per disputare al meglio i playoff.

CURCIO GOL

Mister Lucarelli ha diretto oggi, a Torre del Grifo, una seduta d’allenamento pomeridiana. Completata la fase di riscaldamento, Biagianti e compagni hanno disputato una partitella conclusa sull’1-0 dopo 60 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 30′: a segno Alessio Curcio. Domenica, rossazzurri in campo alle 9.30.