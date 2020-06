Catania, partitella in famiglia con Biondi in evidenza

Pomeriggio di lavoro per il Catania a Torre del Grifo. Intanto la terza serie di tamponi ha confermato la negatività dei rossazzurri al Covid-19, pertanto mister Lucarelli ha diretto regolarmente, la prevista seduta d’allenamento. Dopo il riscaldamento, novanta minuti di gioco suddivisi in tre tempi da 30′: la formazione in maglia rossa si è imposta per 3-2 sulla squadra in casacca bianca. A segno per i vincitori Biondi, autore di una doppietta, e Welbeck; per gli avversari, gol di Mazzarani e Manneh. Giovedì, Biagianti e compagni in campo alle 17.30.