Catania, partnership strategica con la Grimaldi Lines

Dall’amicizia personale di lunga data allo sviluppo di una partnership ambiziosa e prestigiosa, fondata sul reciproco riconoscimento dell’importanza strategica del brand rappresentato, anche e soprattutto in funzione di elemento da valorizzare nel contesto di un programma di internazionalizzazione: Gaetano Nicolosi ed Eugenio Grimaldi hanno discusso oggi, a Torre del Grifo, delle prospettive legate alla sponsorizzazione che lancia il logo Grimaldi Lines sulle maglie del Calcio Catania. “Gaetano – afferma l’armatore Eugenio Grimaldi – è un imprenditore illuminato e innamorato della squadra della sua città, ha una visione coraggiosa e ad ampio raggio. A dispetto del contesto economico e delle difficoltà aggiuntive causate dalla pandemia, ha trovato la forza di investire, guidando la SIGI al salvataggio di una società gloriosa. Il Catania ha potenzialità internazionali straordinarie, rispetto alle quali sarò di supporto: è un grande club e deve tornare in alto. Torre del Grifo è impressionante: è un centro d’élite, mi ricorda il Real Club de Polo de Barcelona. Amo lo sport e amo la Sicilia, in questa terra ho raccolto enormi soddisfazioni professionali e proprio su impulso di Gaetano e della Nicolosi Trasporti sto investendo molto in particolare sulla città di Catania, con il potenziamento della flotta impegnata nel servizio ro-ro pax sulla rotta Salerno-Catania. La nostra è una strategia di sviluppo eco-compatibile, sono molto sensibile al tema delle emissioni e mi piace sottolineare l’importanza dell’alimentazione elettrica delle nostre navi una volta giunte in porto, ciò che consente di rispettare le città di approdo e l’ecosistema proprio della destinazione. Inoltre, il potenziamento della rete che disegna la nostra autostrada del mare consente di abbattere i costi di trasporto delle merci e così incide positivamente sulle chances di competitività dei prodotti siciliani e sull’approvigionamento da parte degli operatori commerciali isolani. E così anche, i consumatori possono realizzare un risparmio significativo”.

Gaetano Nicolosi aggiunge: “Ringrazio Eugenio per le belle parole e per l’attestato di stima, l’apprezzamento da parte di un armatore e imprenditore del suo calibro è motivo d’orgoglio per me e per la SIGI. Il Calcio Catania è un formidabile moltiplicatore di entusiasmo e i nostri sponsor, prestigiosi e lungimiranti, meritano le migliori attenzioni. Lo sviluppo di progetti comuni è la ciliegina sulla torta della sponsorizzazione, che deve rappresentare l’inizio di una proficua collaborazione”.