Catania, passo avanti con Comune Mascalucia. Tacopina però attende documenti ufficiali

L'avvocato fa chiarezza sulla operazione di acquisto del club etneo

Redazione ITASportPress

E' di qualche giorno fa la notizia che la Sigi, società proprietaria del Calcio Catania, ha siglato l'accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate relativa al piano di rientro presentato dal club rossazzurro per fare fronte al suo debito con l’erario. Adesso per addivenire alla transazione bisogna che ci sia anche il parere (obbligatorio) della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. L’accordo siglato prevede il pagamento di 5,7 milioni di euro rateizzati in 10 anni con un’ipoteca sul centro sportivo di Torre del Grifo, struttura che è già a garanzia del prestito stipulato col Credito sportivo per la sua realizzazione.

ACCORDO PIENO - In attesa del rilascio del parere dalla direzione regionale dell'Agenzia dell'Entrate, che certamente non arriverà a giorni, il previsto closing di fine aprile è saltato ma ancora manca l'accordo anche con il Comune di Mascalucia per poter perfezionare il contratto preliminare firmato con Joe Tacopina per il passaggio del pacchetto azionario del club rossazzurro all’avvocato italoamericano. Il tycoon newyorkese vuole la riduzione del debito con entrambi gli enti pubblici per rilevare il Calcio Catania e ai microfoni di Itasportpress.it è stato molto chiaro: "Prendo il club solo se c'è l'accordo transattivo con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia".

PASSO AVANTI - Intanto come riporta il quotidiano La Sicilia ieri il Comune di Mascalucia ha prodotto un documento ufficiale inviandolo alla Sigi che potrebbe sbloccare la situazione che riguarda la riduzione del debito con l'ente locale che è di più di 2 milioni e verrebbe spalmato in 10 anni con rate annuali costanti e senza interessi di dilazione. In più è prevista la trasformazione urbanistica del complesso della villa comunale di corso San Vito e la sistemazione del complesso sportivo di Massannunziata che prima della realizzazione di Torre del Grifo Village era stato il quartiere generale del Calcio Catania. Il documento di circa 30 pagine prodotto ieri e molto articolato potrebbe avvicinare le parti e addivenire alla firma.

L'ATTESA. - Tacopina da quanto trapela da New York, potrebbe fare una comunicazione ufficiale nelle prossime ore dopo il passo in avanti tra la Sigi e il Comune di Mascalucia. L'avvocato americano però vuole ricevere documenti ufficiali per la stipula del closing e attende che vengano espletate tutte le formalità e assicurazioni legali per tornare a Catania con la borsa piena di soldi. Viceversa fa capire che non si farà nulla.