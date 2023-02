Catania-Paternò, le probabili formazioni e dove vederla

Gara che andrà in scena oggi alle 15 per il campionato di Serie D.

Catania-Paternò si gioca oggi, domenica 26 febbraio 2026, allo stadio "Angelo Massimino" alle ore 15. La gara è valevole per la venticinquesima giornata del girone I del campionato Serie D.2022/23.

Catania-Paternò, le ultime Il Cataniasempre più proiettato verso la Lega Pro, ospita un Paternò alla ricerca di punti salvezza e che di recente ha trovato grande fiducia. Nonostante questo i padroni di casa non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia come affermato in conferenza da mister Ferraro: "Adesso inizia un nuovo campionato per il Catania: affrontiamo tutto con grande voglia e concentrazione, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che il torneo sia finito; mancano 10 finali".

Piccolo dubbio Somma per i rossazzurri. Se giocasse lui dovrebbe essere riconfermato lo stesso undici di domenica scorsa con Bethers in porta; Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini a completamento della difesa. In mezzo Rizzo, Lodi e Vitale. In attacco Chiarella, Sarao e De Luca.

Il Paternò, invece, potrebbe riproporre il 4-3-3 ultimamente adottato da mister Campanella.

con Mittica in porta; Asero, Bontempo, C. Guarnera e De Vivo in difesa; Dembelè, Cozza e D’Amore in mezzo al campo, Aquino, Ankovic e Piciollo in avanti.

La sfida tra le due formazioni sarà visibile, in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

La sfida tra le due formazioni sarà visibile, in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

CATANIA (4-3-3): Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi, Vitale, Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Giovanni Ferraro.

PATERNÒ (4-3-3): Mittica; Asero, Guarnera, De Vivo, Bontempo; Dembelè, Cozza, D'Amore; Aquino, Ankovic, Piciollo. Allenatore: Giovanni Campanella.