Catania, Pellegrino a ISP: “Cambio di strategia inevitabile e con uno scopo ben preciso”

La cordata rappresentata da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara cambia strategia e mette in atto un’azione volta ad acquisire il Calcio Catania senza attendere nessuna risposta. Non più una manifestazione di interesse ma una vera offerta ufficiale come riporta il comunicato stampa. Pellegrino ai microfoni di Itasportpress.it spiega il motivo: “Si è deciso di prendere la strada maestra per dimostrare che noi vogliamo il Calcio Catania non a parole ma con fatti concreti e senso di responsabilità. Siamo animati da una voglia reale e seria di salvare la matricola 11700 e di farlo in tempi strettissimi. Tutto quello che noi possiamo fare a livello economico e con impegno morale e lavorativo sarà fatto. Fino all’ultimo respiro ci proveremo perchè non c’è tempo visto che attendere una risposta dopo settimane è controproducente. Il calcio non aspetta e il pallone va rincorso”.