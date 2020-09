Catania, Pellegrino fa il punto su acquisti e cessioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore dell’area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha fatto il punto sul mercato rossazzurro. Questi alcuni passaggi dell’intervista alla Rosea: “Siamo alla ricerca di calciatori che sposino bene la nostra filosofia di calcio e quella del mister Raffaele. I rinforzi a tempo debito, ci servono giocatori veloci, che riescano a rendersi conto che giocare nel Catania è un onore, ma anche una responsabilità ben precisa. In questa piazza il pubblico ti accompagna, ti sostiene, ma pretende grande impegno e risultati”

ACQUISTI – “Quelli di Volpe e Sarao sono due profili interessanti. Per Sarao stiamo riflettendo, ma ci sono anche altre ipotesi. Sulle cessioni aspettiamo la valutazione dell’allenatore che a giorni determineranno alcune decisioni che dovremo prendere. Il rientro di Pecorino è un dato di fatto, però serviranno un centravanti e almeno un esterno”.

CESSIONI – “Abbiamo ceduto Mbende alla Viterbese, ma entreranno altri due difensori validi per il ruolo di centrale. Per quello che vogliamo costruire servono dei calciatori che spingano e giocano la palla partendo da dietro. Calapai, Silvestri e Pinto? La nostra idea è di tenerli, piuttosto sugli esterni serviranno, più in avanti, altri due profili simili a Calapai e Pinto per assicurare dei ricambi”