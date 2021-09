Catania, Pellegrino: “Non accettiamo l’atteggiamento degli arbitri”

Le parole di Pellegrino dopo il 4-3 della Turris al suo Catania

Il direttore dell'area tecnica del Catania Maurizio Pellegrino attacca gli arbitri e fa questa disamina nel post partita dopo ko interno con la Turris. "Prevale la rabbia per le decisioni arbitrali che hanno condizionato l'andamento delle ultime due partite al di là dei nostri limiti. errori e difetti. Mi dispiace molto perchè l'impegno di tutti è massimale e abbiamo raccolto poco ma dobbiamo avere la serenità di guardare al match contro il Picerno. Mai ci siamo lamentati ma così mi sembra troppo. Gli atteggiamenti degli arbitri non sono più tollerabili e noi siamo il Catania società di grandissimi tradizioni. La gara era in equilibrio e tutto è cambiato dopo espulsione ingiusta di Russini, infatti poi ci è diventato tutto più complicato. Nelle ultime due partite siamo stati condannati da errori arbitrali clamorosi".