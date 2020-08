Catania, Pellegrino: “Non useremo metodo Lo Monaco per risolvere rapporto con i calciatori. Trovati contratti spropositati per la categoria”

Il nuovo direttore dell’area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, intervenuto alla trasmissione Corner, ha fatto il punto sul nuovo allenatore e sulla questione del monte ingaggi.

ALLENATORE – “Abbiamo il profilo giusto individuato da tempo che è mister Raffaele (ultima stagione al Potenza ndr.). Si va avanti con una sola idea e speriamo di chiudere presto con questo allenatore. Sono stati visionati altri profili e siamo pronti a tutto ma Raffaele riteniamo possa fare al caso del Catania”.

LO MONACO – A Pellegrino viene chiesto come la società proverà a risolvere alcuni contratti onerosi di diversi calciatori della rosa e del dg Pietro Lo Monaco e se il metodo che sarà usato per risolvere i contratti sarà quello dall’ex amministratore delegato, definito in studio dalle “buone o cattive” maniere. “E’ doveroso chiarire una cosa -ha risposto Pellegrino – io non utilizzo metodi buoni o cattivi perchè non mi sembra che i riscontri con questi metodi usati in passato siano stati positivi, nel senso che tanti giocatori a Catania sono stati persi e probabilmente anche per questi metodi. Il metodo migliore è spiegare ai calciatori se fanno parte di un progetto o meno e far capire ai calciatori cosa è Catania. Ci ritroviamo con 22 giocatori tesserati con contratti effettivamente spropositati per la categoria. Questo è quello che abbiamo ereditato”

BIAGIANTI – “E’ svincolato ma c’è grande stima reciproca e vediamo nei prossimi giorni cosa può succedere parlando con Marco”.