Catania, Pellegrino: “L’esclusione dal campionato ci ha impedito di andare ai playoff”

Interessanti dichiarazioni dell'ex dirigente del Catania

Maurizio Pellegrino, ormai ex direttore dell'area sportiva del Catania, intervenuto a Sportitalia ha parlato delle vicende rossazzurre dopo che la squadra è stata estromessa dal campionato di Serie C a tre giornate dalla fine. "Tutto quello che è successo non è stata una bella pagina di sport e non rappresenta il progressivo lavoro delle riforme annunciate. Pagina triste per la nostra città ma è emersa la grande passione dei tifosi che ci hanno sempre sostenuti. Questa è stata l'essenza positiva di tutta la vicenda. Catania poteva accedere ai playoff e tutto quello che è successo ha rovinato il nostro progetto. Noi abbiamo lottato con tutte le nostre forze di poter sperare che qualcuno si potesse avvicinare ma non si è presentato nessuno. C'erano i presupposti per acquistare il Catania ma c'è da chiedersi perchè non è arrivato nessuno nonostante un bando conveniente. Torre del Grifo rientra nel fallimento e verrà acquisito da chi parteciperà al bando".