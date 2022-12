Catania, Pelligra: cuore rossazzurro da Aci Bonaccorsi al Massimino

Giunto a Catania nella tarda serata di ieri in vista del match in programma domenica, il Presidente Rosario Pelligra ha vissuto due momenti importanti al fianco dei dirigenti e della prima squadra. In mattinata, il numero uno del nostro club ha guidato la delegazione rossazzurra che ha partecipato alla manifestazione “Una Giornata col Cuore” ad Aci Bonaccorsi, organizzata dal gruppo Fratres “Lauretta”, intendendo contribuire con un piccolo esempio alla diffusione del fondamentale messaggio relativo al valore sociale delle donazioni di sangue. Poco dopo, al “Massimino”, l’incontro con i calciatori e lo staff in occasione della seduta di rifinitura alla vigilia di Catania-Real Aversa.