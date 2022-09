Catania, Pelligra: “Educazione ed esempi positivi dovranno contraddistinguerci”

Oggi pomeriggio a Catania, in Arcivescovado, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Renna ha accolto il Presidente Rosario Pelligra, i dirigenti, i tecnici, lo staff medico e tutti i calciatori rossazzurri. “Catania spera in un futuro diverso e questa speranza è affidata anche a voi - ha detto l’arcivescovo metropolita nel corso di un incontro prezioso ed emozionante per tutto il club - perché un calciatore ha una grande responsabilità sociale e per i giovani rappresenta un modello, in campo e fuori. L’umiltà vi renderà più forti. Vi faccio i miei migliori auguri”. Monsignor Renna ha donato poi un volume sulla Cattedrale di Catania al Presidente Pelligra, che si è rivolto così alla squadra: “Ringraziamo il nostro Arcivescovo per l’attenzione che ci dedica. Credere in Dio aiuta nella vita e nello sport. Il club e la città vi chiedono oggi di giocare sempre con onestà e con il cuore. Educazione ed esempi positivi dovranno sempre contraddistinguerci, perché noi rappresentiamo Catania e Catania merita di essere amata ed apprezzata nel mondo attraverso le sue espressioni migliori. Una squadra di calcio deve portare la gioia e l’orgoglio, in una comunità, unendo famiglie e amici allo stadio. Noi dobbiamo essere il gioiello della città, con i comportamenti anzitutto e con i risultati che deriveranno dall’impegno, dalla qualità e dalla correttezza”. A Monsignor Renna, in segno di gratitudine, il Presidente ha consegnato una maglia del Catania personalizzata.