Catania, Pelligra: “Il Massimino ristrutturato può essere al top per 100 anni”

Il presidente del Catania Rosario Pelligra si trova in città e sta illustrando alla stampa tutti i suoi progetti che non riguardano solo il calcio. Ai microfoni di Catanista il patron rossazzurro ha parlato di investimenti per la città: "C’è tanto da fare qui a Catania a livello imprenditoriale. Questa città ha tanta storia alla spalle e tante cose moderne si possono realizzare. Qui si può fare tanto perchè ci sono turisti che arrivano da tutte le parti del mondo e c’è spazio per costruire. Con l’aiuto di tutti si può fare una grande città".

Il pubblico Pelligra poi parla dei tifosi: " Quando sono arrivato la prima volta ho visto tanti tifosi e sono straordinari visto che sostengono la squadra in casa e fuori con tanta passione. Sono contento di quello che la squadra sta facendo. Se Catania e il Catania devono avere un futuro bisogna costruire tanti campi a iniziare da Nesima dove possono andare i giovani. Torre del Grifo è stato costruito 10 anni fa ma oggi bisogna spendere tanti soldi per ristrutturarlo e le risposte per gestirlo non ci sono. Lo stadio Massimino bisogna ristrutturarlo per rimanere moderno per 100 anni. Il mio sogno è di contribuire allo sviluppo del calcio ma anche in altri ambito voglio fare qualcosa. Qui si può rinascere”.