Catania, Pelligra: “In Serie C con una squadra forte. La festa? Il 30 aprile…”

Il presidente del Catania Rosario Pelligra oggi ha seguito la sua squadra impegnata sul terreno del Real Aversa. Tanto entusiasmo per il patron che prima dell'avvio del match ha anticipato l'organizzazione di una festa promozione. "Stiamo allestendo per la promozione in Serie C una bellissima festa che si farà il prossimo 30 aprile" ha detto il patron ai microfoni di Telecolor. Il Catania sarà impegnato allo stadio Massimino ospitando il Santa Maria Cilento l'unico avversario ad aver steso i rossazzurri in questo campionato. "Sarà l'occasione - ha proseguito Pelligra - di stare tutti insieme, tifosi e famiglie e festeggiare la promozione". Poi una promessa dell'imprenditore australiano: "Da adesso e fino al termine della stagione io non mi muoverò dall'Italia e sarò impegnato in diversi ambiti. Con i miei dirigenti stiamo facendo valutazione per la prossima annata visto che vogliamo fare una squadra forte. Abbiamo un mese per fare dei ragionamenti perchè la Serie C è un campionato difficile".