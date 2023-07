Catania, Pelligra incontra a Melbourne Gianni Infantino

Il presidente del Catania, Rosario Pelligra si trova in queste ore in Australia e allo stadio di Melbourne ha incontrato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Foto ricordo e comunicato del club etneo: Si è appena concluso, a Melbourne, il match Canada-Australia, valevole per il gruppo B della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile. Sugli spalti, in occasione del confronto vinto dalle atlete oceaniche qualificate agli ottavi di finale, il nostro Presidente Rosario Pelligra e Mark Bresciano hanno dialogato con Gianni Infantino, Presidente FIFA. Il massimo dirigente calcistico mondiale si è congratulato con il Catania FC per il percorso di crescita, evidenziando l’importanza della città e del nostro club nel contesto nazionale