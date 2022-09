Catania, Pelligra: “Iniziato bene la stagione. Orgoglioso dei ragazzi e di Grella”

Il debutto del suo Catania lo ha visto in tv dall'Australia. Il presidente Rosario Pelligra su LinkedIn si è congratulato con la squadra per la vittoria contro il Ragusa. Questo il suo messaggio: "Abbiamo iniziato la stagione con una vittoria per 2-0! Abbiamo avuto una grande prima partita e sono orgoglioso del fatto che i ragazzi abbiano portato a casa una vittoria nella loro prima gara. Sette settimane fa, c'era la famiglia Pelligra e la famiglia Grella, con l'aggiunta degli ottimi suggerimenti di Mark Bresciano. Da allora, abbiamo costruito una squadra dalle basi ed aver portato a casa una vittoria nella prima partita è un grande risultato. Vorrei ringraziare la squadra, che ha lavorato duramente in queste sette settimane, e ringraziare Vince Grella e la sua squadra per il lavoro che ha fatto nel raggiungere questo incredibile risultato, non avremmo potuto farcela senza di lui".