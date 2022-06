Catania, Pelligra: “La città mi ha stregato. Anche a distanza…”

Un nuovo inizio per il Catania: il forte legame di Pelligra con la città e le prime novità

Redazione ITASportPress

Un nuovo inizio per il Catania. Dopo il fallimento, il club ripartirà dalla Serie D con Ross Pelligra diventato nelle scorse ore il nuovo proprietario. "Lo faccio per la mia terra, per la mia famiglia. Lo faccio per i catanesi, popolo passionale come me", sono state queste le sue prime parole.

Dichiarazioni che hanno immediatamente riacceso l'entuasiamo della piazza, sempre molto calda e vicina all'ambiente calcistico rossazzurro. Pelligra, scelto dal Comune per far rinascere il calcio a Catania, ha vinto contro altri quattro che concorrevano con lui per prendere la guida del club e ora è pronto a far muovere di nuovo il pallone e tutta una città.

LEGAME- Dal 9 aprile la storia rossazzurra nel calcio, lunga 76 anni, era stata cancellata. Ma ora, ecco la luce. Dopo mesi di tensioni ecco le spalle larghe di Pelligra e il suo progetto pluriennale atto a riportare il Catania al top: "Le mie origini non le ho mai rinnegate, sapevo che un giorno, dall’Australia, sarei tornato a casa. Sì, a Catania mi sento come a casa. I miei parenti sono di Solarino (Siracusa) e ho sempre guardato alla Sicilia come alla terra in cui sarei rientrato per far felice il mio popolo", le parole dell'imprenditore riprese da La Gazzetta dello Sport. Un legame, quello di Pelligra con Catania e la Sicilia, che ha radici solide: "Il Catania? Ho pensato a mio nonno, lo faccio per la storia della mia famiglia perché ho voglia di vivere un periodo dell’anno qui. Comprerò casa a Catania, ho voglia di conoscere ancora meglio una città che mi ha stregato. Anche a distanza".

RIPARTENZA E NOVITA' - Nelle intenzioni del nuovo proprietario del Catania, non c'è solo il calcio ma un'idea ben precisa di unire, in un certo senso, Nord e Sud. Infatti, Pelligra ha anche acquisito il 45 per cento della Pallacanestro Varese entrando in una realtà nazionale di noto prestigio. Lunedì un nuovo primo approccio diretto con Catania con una conferenza stampa nella quale magari verranno svelati ulteriori dettagli su chi lo aiuterà in questa nuova avventura. Ci saranno anche Mark Bresciano e Vincent Grella a dargli una mano e forse anche un nome nuovo. La Pelligra Group starebbe pensando anche all'ex dt Maurizio Pellegrino, un dirigente giovane ma molto bravo che lo scorso anno, pur con tante difficoltà, è riuscito a costruire una buona squadra. Inoltre, potrebbe anche esserci l'arrivo di un ex calciatore rossazzurro che farebbe parte del progetto Pelligra con un ruolo da definire.