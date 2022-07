Catania, Pelligra: “Laneri nuovo ds, Luca Carra il dg”

E’ già iniziato il nuovo corso del Catania. Il nuovo proprietario Ross Pelligra nel corso di una conferenza stampa ha spiegato i progetti della sua Catania SSD e rispondendo ad alcune domande sulla controllante Elefante 1946 Pty LTD. Pelligra ha ribadito il suo impegno mentre il vice presidente Vincenzo Grella ha svelato i nomi di chi occuperà un ruolo ben specifico nello staff dirigenziale. "Abbiamo lavorato molto in queste settimane per allestire il team della società e Grella è stato molto attivo. Ringrazio Mark Bresciano che è al mio fianco ed è il mio uomo di fiducia. Questa squadra dirigenziale porterà avanti il progetto anche per le nuove generazioni e non solo per riportare il Catania ai fasti di un tempo. Il direttore generale sarà Luca Carra (ex amministratore del Parma ndc.). Il ds sarà Antonello Laneri (come anticipato da Itasportpress ndc), il segretario sportivo sarà Emanuele Passanisi, il responsabile della comunicazione sarà Angelo Scaltriti. Il responsabile amministrativo sarà Carmelo Milazzo, il responsabile delle giovanili sarà Orazio Russo".