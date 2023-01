Catania, Pelligra: “Lo stadio è piccolo ne serve uno da 50 mila posti”

Il presidente del Catania Rosario Pelligra ai microfoni dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor, ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi alla guida del club rossazzurro: dai risultati sportivi fino al rapporto con i tifosi e le istituzioni. E poi gli investimenti futuri: i campi di allenamento, lo stadio e una progettualità che riguarda la città e non solo la squadra di calcio. "Gli ultimi sei mesi sono stati incredibili a livello sportivo e siamo primi in classifica con ben 12 punti di vantaggio sulle seconde - ha affermato Pelligra - . Con Sergio Parisi abbiamo fatto un giro per capire come investire visto che ogni cosa che faremo a beneficiarne sarà anche la città. Per arrivare in serie A serve tanto e ci vogliono i campi per gli allenamenti. Lo stadio Massimino è troppo piccolo e si deve fare più grande. Noi abbiamo un budget e pensiamo a investire e destinare risorse per portare a 40/50 mila posti il Massimino. Costa meno farlo nuovo ma abbiamo rispetto per la storica casa del Catania. E abbiamo anche rispetto per la maglia".