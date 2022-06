Catania, Pelligra: “Nelle prossime due settimane formerò gruppo di lavoro”

Il Catania entra nella galassia della Pelligra Group e Ross Pelligra diventa il proprietario e presidente di un club che vuole diventare grande. Oggi l'imprenditore australiano è stato accolto nel Palazzo degli Elefanti dalle istituzioni catanesi con il sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi e la sua Giunta a fare gli onori di casa. Queste le parole di Pelligra alla conferenza stampa che segna il via del nuovo corso rossazzurro dopo l'assegnazione del club lo scorso venerdì 24 giugno. "Grazie a tutti e col tempo parlerò in italiano. Oggi sono onorato di essere qui visto che sono siciliano anche io. E' stata una decisione presa alla svelta ma ho sentito qualcosa che è venuta dal cuore. Sono felice e orgoglioso di essere qui così come la mia famiglia. Adesso ricostruiremo il club e lo porteremo in alto con un piano che andrà oltre me stesso. Il Catania ha una storia e io riesco a sentire la passione e voglio portare avanti questa identità. Nelle prossime ore costituirò il mio gruppo di lavoro che dovrà lavorare duro senza scorciatoie. Vogliamo coinvolgere le persone di qui anche per la costruzione del settore giovanile. Inoltre costituiremo la squadra delle leggende rossazzurre. Da adesso rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti con il lavoro che sarà diverso di quello che hanno svolto i precedenti presidenti. Faremo una squadra forte ma investiremo anche in altri ambiti del territorio. Io porterò anche altri investitori ma è importante coinvolgere la comunità imprenditoriale locale. Vogliamo costruire qualcosa di importante insieme ma tutti devono contribuire e devono essere positivi. Forza Catania!"