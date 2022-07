Catania, Pelligra progetta grande squadra con un bomber e un vincente mister

Si stanno facendo alcune valutazioni di mercato in queste ore con Scibilia a colloquio con Pelligra, Bresciano e Grella

Redazione ITASportPress

Nuova era con un team di alto profilo che dovrà portare al primo anno il Catania in Serie C. La Pelligra Group si sta muovendo in questa direzione e la prossima settimana, dovrebbero essere annunciati tutti i componenti che comporranno il quadro sportivo. La macchina operativa del gruppo che fa capo all’imprenditore australiano Ross Pelligra è già partita e intende puntare sulla discontinuità e dei dipendenti del Catania fallito è rimasto solo il responsabile della comunicazione Angelo Scaltriti che conosce alla perfezione il club, la sua storia e la sua identità, ed è sempre riuscito a presentarlo al meglio. Quasi sicuramente dei "vecchi" potrebbe far parte del nuovo Catania anche il responsabile della sicurezza Arturo Magni.

Staff - L’advisor della Pelligra Group, Dante Scibilia ha un’agenda piena di nomi e i contatti sono frequenti con diversi personaggi del calcio in queste ore. Quello più imminente riguarda il direttore sportivo. Il confronto operativo avuto con Mark Bresciano e Vincenzo Grella, continua ad essere proficuo, così come il parere al telefono avuto dal futuro presidente Ross Pelligra per chiudere tanti accordi. Scibilia ha voluto anche suggerire un indirizzo sull’opportunità di ripartire dalle professionalità unica strada per il ritorno immediato in Serie C. Evidentemente la sua linea ha fatto breccia e fortifica la sua posizione di uomo di fiducia del proprietario. Lo stesso commercialista veneziano opera da tempo allo stesso modo nella SPAL di Joe Tacopina dove ben conosce i meccanismi della società biancoazzurra. Il percorso di Catania voluto da Pelligra sarà incentrato sulla premialità unica e valida strada che potrà portare al compimento di tornare tra i professionisti al primo affondo.

Assalto - Il Catania targato Pelligra inizierà dunque da alcune certezze nei posti strategici anche come logica conseguenza di una stagione che a settembre sarà ai nastri di partenza e necessità di punti di riferimento che conoscano già bene la situazione, anche per le prime valutazioni in ottica mercato che come primo obiettivo ha nel mirino l’attaccante Dardan Vuthaj. Le ampie finanze consentono l’assalto al bomber che ha trascinato il Novara verso il grande salto alla Serie C e c’è tutta l’intenzione di investire per il suo cartellino.

Il bomber & il suo mister - Vuthaj, classe 1995, ha segnato più di Immobile, Coda e Brunori, top scorer delle tre serie professionistiche con Lazio, Lecce e Palermo. L’esplosione di questo ragazzo albanese era comunque nell’aria dopo i 21 gol segnati l’anno scorso con il Rimini sempre in D. A Novara la sua grande stagione è stata favorita dal gioco dell’allenatore Marco Marchionni, il tecnico, per due anni vice di Silvio Baldini, che espugnò Catania con il Foggia lo scorso anno nel primo turno playoff finito 3-1 per i pugliesi. L'ex esterno di Parma e Juventus potrebbe anche essere il mister giusto per il rilancio del Catania. Il Novara lo ha confermato ma se Pelligra gli offre un progetto e più soldi, Marchionni potrebbe anche accettare di venire in Sicilia e ripartire dalla D. Riguardo agli altri innesti per allestire l’organico rossazzurro verranno presi in considerazione soprattutto forti giovani, che possono dare un sostanziale contributo al Catania in Serie D.