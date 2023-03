Catania, Pelligra: “Pronti 100 milioni di euro per portare il club in A”

I tifosi del Catania possono stare tranquilli. Il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha le risorse finanziarie sufficienti per riportare il club nel massimo campionato di calcio. L'imprenditore australiano lo confermato parlando ai microfoni di “SBS Italian” qualche giorno dopo la promozione in serie C. «Ricordo il giorno in cui mi è balenata l’idea di rilevare il club. Sono sempre stato del Catania e volevo investire nel calcio per stringere i legami tra l’Australia e l’Italia. Così, quando si è creata l’opportunità, ho trascorso ore davanti a Youtube per farmi un’idea, e alla fine mi hanno convinto la passione e il senso di appartenenza che i tifosi del Catania mostrano nei confronti del loro team. Pensavo che saremmo saliti in C, ma non con questo anticipo sulla tabella di marcia. Potrei staccare un assegno da 100 milioni di euro per portare il club in Serie A domani stesso, ma non è questa l’intenzione o la via che vogliamo intraprendere. Vogliamo sposare un modello sostenibile».