Catania, Pelligra riceve altro premio: “Visiteremo i comuni vicini per coltivare rapporto”

Il Sindaco di Aci Sant’Antonio Quintino Rocca ha accolto e premiato ieri al Museo del Carretto Siciliano” il Presidente Rosario Pelligra, lieto di approfondire nell’occasione la conoscenza della tradizione, dell’arte e degli aspetti culturali che impreziosiscono una storica icona della nostra terra. Al termine dell’incontro, dopo aver ringraziato il primo cittadino per il riconoscimento, il Presidente ha invitato tutti i presenti e i loro familiari ad assistere alla gara odierna con il Picerno: “Noi abbiamo il dovere e il piacere di coltivare il rapporto con il territorio e con la comunità, la partita allo stadio deve rappresentare una festa per i ragazzi, che sono il futuro del Catania, per gli adulti e per tutta la famiglia. È decisivo, per avere un grande futuro, curare questi aspetti. Per questo, periodicamente visiteremo i comuni più vicini alla nostra meravigliosa città, nella quale cerchiamo di essere sempre più presenti, e inviteremo spesso allo stadio i giovani, accompagnati da amici e parenti”.