Catania, Pelligra sbarca in città. Tanti appuntamenti previsti

Il presidente del Catania, Rosario Pelligra è già arrivato in città e la sua presenza non è passata di certo inosservata. Il patron rossazzurro intanto ha diversi appuntamenti programmati in questo suo intenso tour catanese. Domani intanto si recherà a Palazzo degli Elefanti dove il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi accoglieranno la squadra e tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Dopo l'incontro previsto per le 11 il patron seguirà da vicino le ultime mosse di mercato. Nessuno dei dirigenti etnei andrà a Milano nella sede delle trattative ma tutto si farà da Catania. Arriverà una mezzala sinistra alternativa a Rocca, mentre in uscita c'è solo Giuseppe Giovinco che andrà a giocare in altro club di Serie C. Pelligra poi vuole continuare le interlocuzioni con le istituzioni locali per il centro sportivo e per l'esternalizzazione del Massimino. A riguardo da Palazzo degli Elefanti non trapela ottimismo e si teme che ci sia una seconda fumata nera ovvero gara deserta e Catania Fc assente anche stavolta. La presenza di Pelligra in città servirà anche per trovare una soluzione. Naturalmente l'appuntamento clou segnato in rosso nell'agenda di Pelligra è la prima al Massimino della squadra di Luca Tabbiani che debutterà in campionato ospitando il Crotone.