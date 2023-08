Il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com a margine della presentazione del nuovo sponsor della Serie C: "Io credo che il calcio italiano abbia una grande resistenza, è molto seguito in tutto il mondo e per questo attira interessi dall'estero: perché un investimento che può rivelarsi vincente, l'obiettivo è ottenere il successo in tutti i campi e per questo serve essere strutturati: avere una certa organizzazione societaria. Stiamo costruendo una squadra competitiva per portare avanti la storia di questo club che ha quasi cento anni di storia alle spalle, prendiamo spunto dal passato per riportare il Catania ai massimi livelli".