Catania, Pelligra torna e chiarirà tutti i dubbi ai tifosi

Rosario Pelligra, presidente del Catania, sta per tornare in Italia. Secondo quanto appreso da Itasportpress, nel fine settimana il numero uno rossazzurro sbarcherà all'aeroporto e poi presenzierà alla conferenza stampa di presentazione alla stampa del tecnico Luca Tabbiani e di tutto lo staff tecnico della prima squadra prevista per martedì 18 luglio alle ore 11.00, presso l'area congressuale del President Park Hotel, Catania Football Club. In quella sede verosimilmente Pelligra fornirà un’indicazione sulle mosse future della società in tema di investimenti, bando per la gestione dello stadio e per il centro sportivo. C'è molta attesa da parte dei tifosi rossazzurri in merito alle considerazioni del proprio numero uno anche sul budget per la stagione 2023/24.