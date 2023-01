Catania, Pelligra: “Vittoria esaltante per noi e per i tifosi”

Una vittoria da grande squadra oggi del Catania sul terreno della Vibonese. I rossazzurri si sono importi con il punteggio di 2-0 contro i calabresi che solo nel primo tempo hanno retto. Dall'Australia il presidente degli etnei Rosario Pelligra esulta in compagnia degli amici rossazzurri dopo la quinta vittoria consecutiva: “Ho visto un grande Catania, concreto e capace di accelerare al momento giusto. È una vittoria esaltante per noi e per i nostri splendidi tifosi, adesso il meritato riposo e da martedì testa al Castrovillari”.