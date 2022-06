Catania, Pelligra: “Voglio club per le generazioni future. La nostra mission è…”

AMBIZIONE E MISSION - "Questo progetto non è solo per noi del Pelligra Group, ma anche per la gente. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future. Chi sarà coinvolto nel progetto, non lo farà solo per interesse personale ma anche per la gente. Come uomo d'affari devo badare al profitto, ma la priorità, la nostra mission, è garantire al club un futuro sostenibile".