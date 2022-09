Catania, Pelligra: “Voglio fermare la fuga dei catanesi”

Parla il presidente del club rossazzurro.

Redazione ITASportPress

Entusiasmo, serietà e progetto serio, calcistico e non solo. Catania è ripartita e vuole continuare a farlo con Ross Pelligra che a La Sicilia ha parlato ancora meglio delle sue idee tra campo, con la squadra rossazzurra in primo piano, ma anche di cosa vorrebbe per l'intero popolo catanese.

"I catanesi sono stati veloci come me", ha detto il nuovo presidente del Catania a proposito degli abbonamenti già staccati nel giro di poche ore. "Tutte le volte che sono tornato in città ho percepito entusiasmo, ho letto negli occhi della gente comune, non solo dei tifosi storici che vanno allo stadio, la felicità per questo nuovo inizio. Sono contento".

Pelligra ha poi proseguito sottolineando la grande passione della gente e gli obiettivi della sua gestione: "Io sono qui e faccio il presidente ma i catanesi sanno che la squadra è un patrimonio della città. Il Catania è la squadra dei tifosi. La campagna abbonamenti col video che richiama le famiglie? Questo è un punto fondamentale della nostra politica societaria. Se i bambini frequentano lo stadio con mamme, papà, zii e cugini si abituano a seguire la propria squadra del cuore che deve essere il Catania per un senso di appartenenza. Una questione di fidelity sportiva [...]".

Ancora sull'idea del progetto Catania che riguarda calcio e non solo, il patron rossazzurro ha proseguito: "La priorità è la squadra di calcio: voglio portarla in alto. Il mio lavoro consiste nel valorizzare, ripristinare, acquistare strutture ricettive, stadi, quartieri in cui si può vivere in maniera sostenibile. Compriamo zone di città che sono in abbandono e lavoriamo per assicurare un prodotto vivibile. A Catania abbiamo idee per realizzare questi progetti". "In quali settori? Alberghi, settore manifatturiero, energie rinnovabili. Molti catanesi sono andati lontano da qui per lavorare. Se le future generazioni riuscissero a restare qui, sarebbero più felici: abbiamo il sole da sfruttare e avremmo lavoratori felici e più motivati".

Il presidente ha rivelato anche un particolare sogno nel cassetto: "Amo camminare alla scoperta di posti belli. Tempo fa sono partito da piazza Duomo per arrivare fino allo stadio. Ho immaginato un percorso sostenibile dal Duomo allo stadio".

Tornando al calcio: "Se sarò presente alla prima di campionato in casa il 25 settembre? Sì, non mancherò. Come mi sembra la squadra? Abbiamo pensato ad un gruppo esperto con tanti giovani promettenti che nel tempo possa crescere senza rivoluzionare ogni anno l'organico. Lo stesso discorso riguarda il vivaio e la squadra femminile [...]".